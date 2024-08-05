Пройшов 3 пекельні напрямки і бився до останнього: на фронті загинув лейтенант ДШВ (фото)

Військовослужбовець загинув 31 липня 2024 року під час виконані бойового завдання

​​Кожного дня Україна втрачає цвіт нації – наших захисників, які безстрашно боронять наше життя, мир та сон. Так, в Харківській області загинув 46-річний воїн Роман Сотник зі Львівщини. Лейтенант із позивним "Комісар" воював за Україну в лавах ДШВ понад два роки.

Про це сповістила Солонківська територіальна громада. Там наголосили, що син Героя наразі теж служить.

Сотник Роман Миколайович, 1978 року народження, проживав із родиною в селі Солонка Львівського району. На захист України він став у червні 2022 року. Брав участь у бойових діях на Запорізькому, Донецькому та Харківському напрямках. У лавах десантно-штурмових військ ЗСУ "Комісар" пліч-о-пліч проходив усі тяготи зі своїми побратимами.

Військовослужбовець загинув 31 липня 2024 року під час виконані бойового завдання у районі населеного пункту Охрімівка Харківської області.

"Доброволець, патріот України, люблячий чоловік і прекрасний батько. У полеглого воїна залишились дружина Мар’яна та син Олег, який перебуває в лавах ЗСУ", – наголосили в громаді.

Попрощаються з Героєм спершу на Волині. А церемонія поховання відбудеться вже в Солонці на Львівщині.

"Висловлюємо співчуття рідним і всім, хто знав Героя. Ми ніколи не забудемо подвигу Романа. Вічна слава і пам’ять", – додали в громаді.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув депутат з Чернівців.