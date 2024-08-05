Прошел 3 адских направления и сражался до последнего: на фронте погиб лейтенант ДШВ (фото)

Военнослужащий погиб 31 июля 2024 года во время выполненного боевого задания

Каждый день Украина теряет цвет нации – наших защитников, которые бесстрашно защищают нашу жизнь, мир и сон. Так, в Харьковской области погиб 46-летний воин Роман Сотник из Львовской области. Лейтенант с позывным "Комиссар" воевал за Украину в рядах ДШУ более двух лет.

Об этом известила Солонковская территориальная община. Там подчеркнули, что сын Героя тоже служит.

Сотник Роман Николаевич, 1978 года, проживал с семьей в селе Солонка Львовского района. В защиту Украины он встал в июне 2022 года. Участвовал в боевых действиях в Запорожском, Донецком и Харьковском направлениях. В рядах десантно-штурмовых войск ВСУ "Комиссар" бок о бок проходил все тяготы со своими собратьями.

Военнослужащий погиб 31 июля 2024 во время выполненного боевого задания в районе населенного пункта Охримовка Харьковской области.

"Доброволец, патриот Украины, любящий муж и прекрасный отец. У павшего воина остались жена Марьяна и сын Олег, находящийся в рядах ВСУ", — отметили в общине.

Попрощаются с Героем сначала на Волыни. А церемония похорон состоится уже в Солонце на Львовщине.

"Выражаем соболезнования родным и всем, кто знал Героя. Мы никогда не забудем подвига Романа. Вечная слава и память", – добавили в общине.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте погиб депутат из Черновцов.