"Большая потеря": на фронте погиб известный активист Юрдыга

В первые дни полномасштабного вторжения присоединился к рядам столичной теробороны

Война в Украине ежедневно уносит жизни бойцов, защищающих ее Независимость. Так, на Кураховском направлении погиб известный активист и выходец Киевского политехнического института (КПИ) Евгений Юрдыга.

О гибели Евгения сообщает его брат Александр. Как он отмечает, мужчина погиб выполняя боевое задание, защищая от "оккупантской орды" нашу Украину.

"Снова страшные потери и самое болезненное то, когда гибнет родная кровь... Погиб мой родной брат, сын нашей мамочки — Евгений Александрович Юрдыга", — пишет Александр.

Евгений Юрдыга

По словам Александра, тело павшего еще не привезли с передовой, родные ожидают эвакуации.

Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов подчеркнул, что это не первая потеря на войне в семье Юрдыг — осенью 2023 года погиб дядя Евгения Павел Степанович.

"Страшное известие с фронта. На войне погиб мой земляк, известный в КПИ-шных кругах активист Евгений Юрдыга. Большая потеря", — пишет главред "Телеграфа".

Евгений родился в городе Звягель Житомирской области, до вторжения он учился и работал в Киеве. Во время учебы в КПИ был известным активистом, председателем Студенческого Совета студгородка КПИ.

В первый день полномасштабного вторжения присоединился к рядам столичной теробороны.

Также Ярослав Жаренов в комментарии под сообщением опубликовал фото с боеприпасом для оккупантов, написав: "Попросил ребят отправить посылку оккупантам".

Напомним, что на войне погиб брат известного украинского музыканта солиста группы Schmalgauzen.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фронте пал подполковник ВСУ. Он был командиром батальона.