Искали более двух лет: в Буче простились с погибшим защитником (фото, видео)

Мужчине было 40 лет

Украина ежедневно теряет защитников, защищающих наше государство и смело идущих в бой. Трагическое известие пришло и в Бучу, ведь погиб украинский военный Андрей Клименко.

Как сообщил мэр города Анатолий Федорук, мужчина считался пропавшим без вести более двух лет. Житель села Синяк Бучанского района погиб в 40-летнем возрасте.

"Андрей с начала полномасштабного вторжения стал на защиту Родины. С первых дней оккупации он вместе с друзьями вступил в ряды 72-й отдельной механизированной бригады", — говорит Федорук.

Однако уже в марте 2022 года, защищая родную землю, Клименко погиб. Именно с этого времени он считался пропавшим без вести, на связь перестал выходить 13 марта 2022 года. Только в июле 2024 его тело удалось идентифицировать.

В пятницу, 2 августа, в Буче простились с погибшим воином. У мужчины остался 17-летний сын, сестра и родители.

"Хороший, искренний и всегда готовый прийти на помощь — это все об Андрее", — добавляет Федорук.

Напомним, что боец из Кривого Рога погиб в российском плену. У него осталось семь детей и жена. Мужчина участвовал в защите "Азовстали", на войну пошел с первого дня полномасштабного вторжения.

Ранее "Телеграф" писал, что в Ужгороде попрощались с защитником, водившим карету скорой 30 лет.