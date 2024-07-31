Управлял каретой скорой 30 лет: в Ужгороде попрощались с защитником (фото, видео)
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Ужгородца разыскивали с февраля
Украина ежедневно прощается с погибшими защитниками, защищавшими наше государство от российских захватчиков. Скорбная служба 30 июля состоялась в Ужгороде.
Городской совет Ужгорода сообщил, что прощались с погибшим защитником – солдатом Ференцом Симйоном. Погибшему защитнику было 53 года. Он родился в областном центре Закарпатья, учился в местной школе, окончил профтехучилище. Жизнь связал с автотранспортом.
Провожали героя под звуки сирен и с колонной скорых. Отдать последний почет пришли немало работников Ужгородской экстренки — почти 30 лет Ференц отдал работе за рулем скорой помощи.
"Мы запомним его как замечательного человека, профессионала своего дела, который всегда был готов прийти на помощь. Он навсегда останется в наших сердцах", — говорится в сообщении Ужгородской станции экстренной помощи. В комментариях Ференца вспоминают как всегда улыбающегося, приветливого мужчину. Его мобилизовали осенью прошлого года.
О судьбе защитника родные ничего не знали с начала февраля – тогда с ним оборвалась связь. Они надеялись, что человек в плену. Согласно официальным данным, погиб защитник еще в феврале — 5.02.2024. Он выполнял боевое задание на Авдеевском направлении. Он похоронен на холме Славы. У защитника остались родители, жена и дочери.
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