Шукали понад два роки: у Бучі попрощались з загиблим захисником (фото, відео)

Чоловіку було 40 років

Україна щодня втрачає захисників, які боронять нашу державу та відважно йдуть у бій. Трагічна звістка пришла й до Бучі, адже загинув український військовий Андрій Клименко.

Як повідомив мер міста Анатолій Федорук, чоловік вважався зниклим безвісти понад два роки. Житель села Синяк Бучанського району загинув у 40-річному віці.

"Андрій з початку повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини. З перших днів окупації він разом із друзями вступив до лав 72-ої окремої механізованої бригади", — каже Федорук.

Проте вже у березні 2022 року, захищаючи рідну землю, Клименко загинув. Саме з цього часу він вважався зниклим безвісти, на зв'язок перестав виходити 13 березня 2022 року. Лише у липні 2024 його тіло вдалось ідентифікувати.

У п'ятницю, 2 серпня, в Бучі попрощались з загиблим воїном. У чоловіка залишився 17-річний син, сестра та батьки.

"Добрий, щирий та завжди готовий прийти на допомогу — це все про Андрія", — додає Федорук

Нагадаємо, що боєць з Кривого Рогу загинув в російському полоні. У нього залишилось семеро дітей та дружина. Чоловік брав участь у захисті "Азовсталі", на війну пішов з першого дня повномасштабного вторгнення.

Раніше "Телеграф" писав, що в Ужгороді попрощались із захисником, який кермував каретою швидкої 30 років.