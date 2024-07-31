Кермував каретою швидкої 30 років: в Ужгороді попрощались із захисником (фото, відео)

Ужгородця розшукували з лютого

Україна щодня прощається із загиблими захисниками, які боронили нашу державу від російських загарбників. Скорботна служба 30 липня відбулася в Ужгороді.

Міська рада Ужгорода повідомила, що прощалися із загиблим захисником – солдатом Ференцом Сімйоном. Загиблому захиснику було 53 роки. Він народився в обласному центрі Закарпаття, навчався в місцевій школі, закінчив профтехучилище. Життя пов'язав із автотранспортом.

Проводжали героя під звуки сирен та з колоною швидких. Віддати останню шану прийшли чимало працівників Ужгородської екстренки — майже 30 років Ференц віддав роботі за кермом швидкої допомоги.

"Ми запам'ятаємо його як чудову людину, професіонала своєї справи, який завжди був готовий прийти на допомогу. Він назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться у дописі Ужгородської станції екстреної допомоги. В коментарях Ференца згадують як завжди усміхненого, привітного чоловіка. Його мобілізували минулоріч восени.

Захисник пів року вважався зниклим

Про долю захисника рідні нічого не знали з початку лютого — тоді із ним обірвався зв’язок. Вони сподівались, що чоловік у полоні. Згідно з офіційними даними, загинув захисник ще в лютому — 5.02.2024. Він виконував бойове завдання на Авдіївському напрямку. Він похований на пагорбі Слави. В захисника залишились батьки, дружина та доньки.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель першокурсника Харківського університету повітряних сил. Хлопцю не було і 18 років.