"Велика втрата": на фронті загинув відомий активіст Юрдига

В першій дні повномасштабного вторгнення доєднався до лав столичної тероборони

Війна в Україні щодня забирає життя бійці, які боронять її Незалежність. Так на Курахівському напрямку загинув відомий активіст та виходець Київського політехнічного інституту (КПІ) Євгеній Юрдига.

Про загибель Євгенія повідомляє його брат Олександр. Як він зазначає, чоловік загинув виконуючи бойове завдання, захищаючи від "окупантської орди" нашу Україну.

"Знову страшні втрати і найболючіше те, коли гине рідна кров … Загинув мій рідний брат, син нашої мамусі — Євген Олександрович Юрдига", — пише Олександр.

Євгеній Юрдига

За словами Олександра, тіло полеглого ще не привезли з передової, рідні очікують на евакуацію.

Головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов підкреслив, що це не перша втрата на війні в родині Юрдиг — восени 2023 загинув дядько Євгенія Павло Степанович.

"Страшна звістка з фронту. На війні загинув мій земляк, відомий в КПІ-шних колах активіст Євгеній Юрдига. Велика втрата", — пише головред "Телеграфу".

Євген народився у місті Звягель на Житомирщині, до вторгнення він навчався та працював у Києві. В часи навчання в КПІ був відомим активістом, головою Студентської Ради студмістечка КПІ.

В першій дні повномасштабного вторгнення доєднався до лав столичної тероборони.

Також Ярослав Жарєнов у коментарі під дописом опублікував фото боєприпасом для окупантів, написавши: "Попросив хлопців відправити посилку окупантам".

Нагадаємо, що на війні загинув брат відомого українського музиканта соліста гурту Schmalgauzen.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на фронті поліг підполковник ЗСУ. Він був командиром батальйону.