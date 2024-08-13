Хранил мир за границей, но пал на своей земле: на фронте погиб украинский миротворец

До недавнего времени воин считался без вести пропавшим

В Черкассах простились с погибшим на фронте военным, мастером-сержантом Игорем Варфоломеевым. Мужчина защищал свою Родину с 2014 года и погиб в возрасте 44 лет.

Трагедия произошла во время выполнения боевых задач по защите родины в Луганской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко.

Игорь Варфоломеев родился в Черкассах. Учился в Черкасской школе №7. Потом поступил в Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого, учился на учителя физкультуры.

После этого мужчина уехал в Югославию миротворцем, проходил службу в армии. Также он работал в Службе безопасности Украины в звании прапорщика. В 2014 и 2019 годах участвовал в АТО.

"Военную службу проходил в должности номера обслуживания 3 механизированного отделения. До недавнего времени считался пропавшим без вести. Согласно постановлению и врачебному свидетельству о смерти, Игорь Владимирович погиб во время выполнения боевых задач по защите родины в Луганской области", — написал Бондаренко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб известный активист Евгений Юрдыга. Он пошел защищать свою Родину в первый день полномасштабного вторжения.