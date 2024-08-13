Зберігав мир за кордоном, але пав на своїй землі: на фронті загинув український миротворець

Донедавна воїн вважався безвісти зниклим

У Черкасах попрощалися із загиблим на фронті військовим, майстром-сержантом Ігорем Варфоломєєвим. Чоловік захищав свою Батьківщину з 2014 року та загинув у віці 44 років.

Трагедія сталася під час виконання бойових завдань із захисту батьківщини на Луганщині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Ігор Варфоломєєв народився у Черкасах. Навчався у Черкаській школі №7. Потім вступив до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, навчався на вчителя фізкультури.

Після цього чоловік виїхав до Югославії миротворцем, проходив службу в армії. Також він працював у Службі безпеки України у званні прапорщика. У 2014 та 2019 роках брав участь в АТО.

"Військову службу проходив на посаді номера обслуговування 3 механізованого відділення. Донедавна вважався зниклим безвісти. Згідно з постановою та лікарським свідоцтвом про смерть, Ігор Володимирович загинув під час виконання бойових завдань із захисту батьківщини в Луганській області", — написав Бондаренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув відомий активіст Євген Юрдига. Він пішов захищати свою Батьківщину першого дня повномасштабного вторгнення.