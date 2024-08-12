Побував у самому пеклі: на фронті загинув капітан поліції з Канева

У воїна залишилися мама, брат, дружина, сестри, племінники, друзі, колеги та побратими

На фронті щодня гинуть люди, і це величезна трагедія для нашої країни, яка саме зараз перебуває в стані війни, яку почала Росія. Військовослужбовці, добровольці та мирні жителі стали жертвами цієї, залишивши за собою родини, друзів і незавершені мрії. Їхні життя обриваються у боротьбі за свободу чи безпеку своєї країни. Так, на війні загинув 41-річний житель Канева Руслан Сліпець, уродженець села Межиріч.

Він працював капітаном поліції. Про це повідомляє пресслужба Канівської міськради.

У повідомленні зазначили, що під час повномасштабного вторгнення чоловік приєднався до об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють". Він ніс службу як інспектор взводу батальйону спеціальних операцій "Еней".

Захисник загинув під час ворожого обстрілу на Донецькому напрямку. У воїна залишилися мама, брат, дружина, сестри, племінники, друзі, колеги та побратими.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок удару по Костянтинівці Донецької області загинув лейтенант поліції Максим Кислюк. У момент атаки на місто він перебував на службі.