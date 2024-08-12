Побывал в самом аду: на фронте погиб капитан полиции из Канева

У воина остались мама, брат, жена, сестры, племянники, друзья, коллеги и собратья

На фронте ежедневно гибнут люди, и это огромная трагедия для нашей страны, которая сейчас находится в состоянии войны. Военнослужащие, добровольцы и мирные жители стали жертвами этой, оставив за собой семьи, друзей и незавершенные мечты. Их жизни обрываются в борьбе за свободу или безопасность своей страны. Так, на войне погиб 41-летний житель Канева Руслан Слепец, уроженец села Межирич.

Он работал капитаном полиции. Об этом сообщает пресс-служба Каневского горсовета.

В сообщении отметили, что во время полномасштабного вторжения мужчина присоединился к объединенной штурмовой бригаде Национальной полиции "Лют". Он нес службу в качестве инспектора взвода батальона специальных операций "Эней".

Защитник погиб во время вражеских обстрелов в Донецком направлении. У воина остались мама, брат, жена, сестры, племянники, друзья, коллеги и собратья.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате удара по Константиновке Донецкой области погиб лейтенант полиции Максим Кислюк. В момент атаки на город он находился на службе.