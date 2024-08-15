На фронте погиб известный украинский тренер: был против мобилизации, но пошел в ВСУ

Ему было 33 года

На фронте погиб спортсмен и тренер Игорь Прокопенко (по некоторым данным его реальная фамилия может быть Богатырев), известный под ником "Батя Прокоп". Это произошло 2 августа.

Об этом в TikTok сообщила его сестра. В комментариях под ее сообщением многие пользователи выразили ей свои соболезнования.

Также о его гибели сообщил товарищ Игоря Артур Деркач. По его информации, это произошло 2 августа.

Кроме того, в комментариях под видео Игоря в TikTok пользователи пишут, что он погиб на Харьковском направлении. Также отмечается, что это якобы произошло во время первого боевого выхода. По данным пользователей соцсетей, Игорь прослужил около 2,5 месяцев.

Стоит отметить, что ранее Игорь в своих видео призывал вместо мобилизации отсидеть в тюрьме. Однако впоследствии его мобилизовали. Уже после этого он публиковал множество видео о том, как проходит службу в Вооруженных силах Украины.

Незадолго до гибели Игорь разместил видео, в котором сообщил, что его какое-то время не будет в TikTok. "Надеюсь, выживу и продолжим", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время выполнения боевой задачи погиб командир авиационного звена авиационной эскадрильи 40 бригады тактической авиации, капитан Александр Мигуля. Это произошло 12 августа.