Украина потеряла профессионального летчика: Александр Мигуля пошел в авиацию, воплощая мечту деда (фото, видео)
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С начала вторжения он сбивал российские ракеты, поддерживал Сухопутные силы — более 160 боевых вылетов.
Защитить Украину и дождаться победы стремился командир авиационного звена авиационной эскадрильи 40 бригады тактической авиации, капитан Александр Мигуля. Однако его мечта осталась побратимам — пилот из Мены, что на Черниговщине, погиб 12 августа. Ему было 27 лет.
В бригаде тактической авиации Василькова написали, что "украинская авиация потеряла не просто летчика, а боевого побратима, настоящего профессионала своего дела, большого патриота, больше всего хотевшего для Родины Победы".
Александр Мигуля с 2014 года посвятил жизнь авиации — в 2019 году выпустился из Харьковского университета воздушных сил. Еще тогда рассказывал, что пошел в авиацию, потому что о небе мечтал его дедушка. У того не сложилось, однако внук довел семейное дело до взлета.
С начала полномасштабного вторжения на счету Александра – более 160 боевых вылетов. Он сбивал ракеты оккупантов и выполнял авиационную поддержку Сухопутных войск. Также молодой пилот бомбил позиции врага. Еще при жизни он получил два ордена "За мужество" 2 и 3 степени.
Ранее "Телеграф" рассказывал о героическом пилоте, который смог попасть во вражескую С-400, когда его самолет уже был подбит. Через три месяца после катапультирования военный уже был на службе.