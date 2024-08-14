Украина потеряла профессионального летчика: Александр Мигуля пошел в авиацию, воплощая мечту деда (фото, видео)

С начала вторжения он сбивал российские ракеты, поддерживал Сухопутные силы — более 160 боевых вылетов.

Защитить Украину и дождаться победы стремился командир авиационного звена авиационной эскадрильи 40 бригады тактической авиации, капитан Александр Мигуля. Однако его мечта осталась побратимам — пилот из Мены, что на Черниговщине, погиб 12 августа. Ему было 27 лет.

В бригаде тактической авиации Василькова написали, что "украинская авиация потеряла не просто летчика, а боевого побратима, настоящего профессионала своего дела, большого патриота, больше всего хотевшего для Родины Победы".

Памятное видео MilitaryAviation.in.UA

Александр Мигуля с 2014 года посвятил жизнь авиации — в 2019 году выпустился из Харьковского университета воздушных сил. Еще тогда рассказывал, что пошел в авиацию, потому что о небе мечтал его дедушка. У того не сложилось, однако внук довел семейное дело до взлета.

Капитан Александр Мигуля

На счету капитана – 160 боевых вылетов с 24 февраля 2022 года.

Молодому пилоту было всего 27 лет

С начала полномасштабного вторжения на счету Александра – более 160 боевых вылетов. Он сбивал ракеты оккупантов и выполнял авиационную поддержку Сухопутных войск. Также молодой пилот бомбил позиции врага. Еще при жизни он получил два ордена "За мужество" 2 и 3 степени.

Ранее "Телеграф" рассказывал о героическом пилоте, который смог попасть во вражескую С-400, когда его самолет уже был подбит. Через три месяца после катапультирования военный уже был на службе.