На фронті загинув відомий український тренер: був проти мобілізації, але пішов до ЗСУ

Йому було 33 роки

На фронті загинув спортсмен та тренер Ігор Богатирьов, відомий під ніком "Батя Прокоп". Це сталося 2 серпня.

Про це в TikTok повідомила його сестра. У коментарях під її дописом багато користувачів висловили їй свої співчуття.

Також про його загибель повідомив товариш Ігоря Артур Деркач. За його інформацією, це сталося 2 серпня.

Крім того, у коментарях під відео Ігоря у TikTok користувачі пишуть, що він нібито загинув на Харківському напрямку. Також зазначається, що це нібито сталося під час його першого бойового виходу. За даними користувачів соцмереж, Ігор прослужив близько 2,5 місяця.

Варто зазначити, що раніше Ігор у своїх відео закликав замість мобілізації відсидіти в тюрмі. Проте згодом його мобілізували. Вже після цього він публікував численні відео про те, як проходить службу в Збройних силах України.

Незадовго до загибелі Ігор розмістив відео, в якому повідомив, що його певний час не буде в TikTok. "Сподіваюся, виживу та продовжимо", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час виконання бойового завдання загинув командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї 40 бригади тактичної авіації, капітан Олександр Мигуля. Це сталося 12 серпня.