В Україні прощались з героями, які загинули в Курській області: що про них відомо

Захисники жителі Полтавської області

У п'ятницю, 16 серпня, попрощалися з двома полеглими героями, які загинули у Курській області. Мова йде про Ігоря Щербаня та Віталія Силку.

Про це повідомили на сайті Полтавської міської ради.Там заявили, що прощання відбулось біля Свято-Успенського кафедрального собору Православної Церкви України.

Що відомо про захисників

Солдат Ігор Анатолійович Щербань народився 22 вересня 1978 року. Служив на посаді стрільця — помічника гранатометника десантно-штурмового відділення. Загинув 7 серпня 2024 року в районі Новоіванівки Курської області російської федерації.

Віталій Миколайович Силка народився 5 травня 1983 року в селі Удовиченки. Закінчив Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Понад 20 років працював бурильником у компанії Укрнафта НГДУ "Полтаванафтогаз". Служив стрільцем, помічником гранатометника. Загинув 11 серпня 2024 року біля села Мартинівка Суджанського району російської федерації.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув спортсмен та тренер Ігор Прокопенко. За деякими даними його реальне прізвище може бути Богатирьов. Він відомий під ніком "Батя Прокоп". Це сталося 2 серпня.