Жителі Курської області заявили, що ніколи не підтримували війну в Україні

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у Курській області Росії та поспілкувався з жителями Суджі. Вони скаржаться, що про війну по телевізору їм мало що розповідали, а на мітинги проти вторгнення в Україну не виходили, бо "нікому не потрібні". При цьому так звану "СВО" жителі Курської області нібито не підтримують.

Жителька Підмосков’я розповіла, що разом із чоловіком та 1-річною дитиною приїхала до Суджі на літо. Вони купили там будинок та планували провести відпустку, але все трапилося за одну ніч. Чому не поїхали одразу — пояснити не змогла. На запитання, хіба вона не знала, що йде війна з Україною, росіянка відповіла розмито.

"Ну ми ж не знали. Приїхали сюди на літо з Люберець, Підмосков’я. Це наш будинок, ми його купили й завжди приїжджаємо сюди влітку… Ну, всі знали, що війна, але вона десь далеко та війна, самі розумієте", — сказала жінка.

Інший місцевий житель, чоловік похилого віку, розповів, що під час чергового вибуху він упав і вдарився ребрами об бордюр. Медичну допомогу йому не надали й він змушений тепер терпіти біль. Він поскаржився українським журналістам, що влада Росії та регіону їх покинула. До речі, розмовляв він українською мовою, але вдав, що не знає цього.

"Я не знаю — українська чи російська, я завжди так балакав… Нас кинули, нас просто кинули. Ви не звертайте увагу на бахкання, це нормально тут", — сказав чоловік на тлі чергового вибуху, додавши, що місцеві в укриття у давно не спускаються.

На запитання журналістів про те, як їм раніше пояснювали вибухи у регіоні, жителі Суджі дали просту відповідь – ніяк. Про те, що Росія повномасштабно напала на Україну 2,5 роки тому, вони нібито теж не знали. Чоловік, до речі, поправив Яна Доброносова і зазначив, що війна в Україні триває вже понад два роки, маючи на увазі початок вторгнення у 2014 році.

"Хто нам що говорив? Дивилися телевізор, там говорили — йде "СВО" (війна — ред.) і все. Я не знаю, як вам пояснити, але ми проти війни. Ніхто від початку не підтримував", — сказала ще одна місцева мешканка, жінка середнього віку.

На мітинги проти війни росіяни не виходили, бо: "Та кому ми потрібні! Нас слухати ніхто не буде, й у нас нічого не питали".

Чоловік зі зламаними ребрами подякував ЗСУ за допомогу — українські військові дали їм воду та їжу, адже місцева влада втекла, покинувши людей.

Деякі росіянки зі сльозами на очах і тремтячим голосом розповідали, що "всі вже хочуть миру". Вони облаштували нічліжку у відносно безпечному приміщенні без вікон.

"Це все, що у нас залишилося. Тепер не знаємо, чим усе закінчиться, хоч би договором хорошим, щоб усі мирно жили. Нам не треба нічого, хоч стосунки у нас були… Дякую вам хлопці, що допомагаєте нам, витягли нас. І гуманітарку ви нам [дали], і воду, і все ви нам, дякую. Наші нас покинули і влада залишила, а вам дякую", — сказали дві мешканки Курської області.

Також "Телеграф" розповідав про те, що командувач ЗС ЗСУ показав момент знищення мосту у Курській області. Українські льотчики завдали високоточного удару по російській переправі.