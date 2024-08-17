Рус

"Це війна": в Іспанії прокоментували можливість використання іспанської зброї в Курській області

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Роблес сказала, що Україна не втратить підтримку Іспанії Новина оновлена 17 серпня 2024, 02:05
Роблес сказала, що Україна не втратить підтримку Іспанії. Фото Генеральний штаб ЗСУ

Україна має право використовувати це озброєння, як забажає

Україна має право використовувати техніку та озброєння, які передавала Іспанія, на власний розсуд. В тому числі це стосується використання іспанського озброєння у бойових діях в Курській області Росії.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє інформаційне агентство EFE. Роблес зазначила, що Іспанія продовжить підтримувати Україну, надаючи військову допомогу; також Україна завжди матиме підтримку інших держав-членів НАТО.

При цьому, відповідаючи на питання щодо застосування іспанської зброї в Курській області, Роблес сказала, що їй про це нічого не відомо. Проте Україна має право використовувати це озброєння, як забажає, оскільки вона є "оборонною для захисту".

"Це війна, і, отже, Україна завжди використовуватиме ті матеріали, які вважає за потрібне", – додала міністр.

Нагадаємо, що Україна вже отримала винищувачі F-16, проте для більшої ефективності потрібні далекобійні ракети. Мова може йти про крилаті ракети JASSM — їх надання опрацьовується в адміністрації американського президента.

Попри те, що Україна влаштувала масштабну бойову операцію в Курській області, на території Росії, а не на своїх тимчасово окупованих росіянами землях, несхоже, щоб західні союзники були проти цього. Навпаки, з боку деяких ключових партнерів України пролунали слова схвалення.

Переважна більшість політиків з консервативної опозиції гаряче підтримали як український наступ, так і використання німецького озброєння на території Росії. Зокрема Родерик Кізеветтер, депутат від ХДС/ХСС заявив, що право України бити по російським базам на російській території німецькою зброєю – це цілком законно, оскільки німецька зброя після передачі Україні стає українською. Канцлер Олаф Шольц, який відомий своєю обережністю, взагалі утримався від коментарів та не став переривати літню відпустку.

Теги:
#Іспанія #Війна #Україна