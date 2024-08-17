"Це війна": в Іспанії прокоментували можливість використання іспанської зброї в Курській області

Україна має право використовувати це озброєння, як забажає

Україна має право використовувати техніку та озброєння, які передавала Іспанія, на власний розсуд. В тому числі це стосується використання іспанського озброєння у бойових діях в Курській області Росії.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє інформаційне агентство EFE. Роблес зазначила, що Іспанія продовжить підтримувати Україну, надаючи військову допомогу; також Україна завжди матиме підтримку інших держав-членів НАТО.

При цьому, відповідаючи на питання щодо застосування іспанської зброї в Курській області, Роблес сказала, що їй про це нічого не відомо. Проте Україна має право використовувати це озброєння, як забажає, оскільки вона є "оборонною для захисту".

"Це війна, і, отже, Україна завжди використовуватиме ті матеріали, які вважає за потрібне", – додала міністр.

Нагадаємо, що Україна вже отримала винищувачі F-16, проте для більшої ефективності потрібні далекобійні ракети. Мова може йти про крилаті ракети JASSM — їх надання опрацьовується в адміністрації американського президента.

Попри те, що Україна влаштувала масштабну бойову операцію в Курській області, на території Росії, а не на своїх тимчасово окупованих росіянами землях, несхоже, щоб західні союзники були проти цього. Навпаки, з боку деяких ключових партнерів України пролунали слова схвалення.

Переважна більшість політиків з консервативної опозиції гаряче підтримали як український наступ, так і використання німецького озброєння на території Росії. Зокрема Родерик Кізеветтер, депутат від ХДС/ХСС заявив, що право України бити по російським базам на російській території німецькою зброєю – це цілком законно, оскільки німецька зброя після передачі Україні стає українською. Канцлер Олаф Шольц, який відомий своєю обережністю, взагалі утримався від коментарів та не став переривати літню відпустку.