Готують провокації? В Росії заявили про загрозу "ядерного удару" від України, в МЗС спростували

Епічна маячня пропагандистів доволі швидко набрала обертів – там і британські спецслужби, і українська ядерна зброя і що завгодно

Російська пропаганда 16 серпня розповсюдила в інформаційному просторі низку провокаційних заяв про нібито підготовку Україною ядерних ударів по Росії. Виглядає тривожно, оскільки російські окупанти традиційно намагаються приписати Україні те, що планують зробити самі.

Так, низка російських пропагандистських ЗМІ 16 серпня із посиланням на "власні джерела" повідомила, що Збройні сили України нібито готують ядерну атаку по Курській та, несподівано, Запорізькій атомним електростанціям. У якості "перевірених джерел" було названо власних "воєнкорів", анонімів з "російського силового відомства" та колаборантів.

Епічна маячня пропагандистів доволі швидко набрала обертів: так, "ядерну атаку" нібито курирують "спецслужби Британії". Також, за версією пропаганди, до Сум та Запоріжжя нібито прибула велика кількість представників західних ЗМІ, а "боєголовки" нібито вже завезли у місто Жовті Води, що на Дніпропетровщині.

У Міністерстві закордонних справ України спростували російські заяви. Там заявили про "черговий сплеск божевільної російської пропаганди" та нагадали, що у 2022 році окупанти вже намагалися поширити аналогічні фейки.

"Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати атомні електростанції. Офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення. Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню… Коли Росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. З того часу нічого не змінилося", — повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

А от у Центрі протидії дезинформації (ЦПД) стривожені російськими заявами. Там вважають, що російські окупанти готують ядерну провокацію, у якій потім спробують звинуватити Україну.

"В них не спрацював сценарій звинуватити нас в тероризмі і наступі на Курську АЕС, тепер вони брешуть про "брудну бомбу" і нашу можливу провокацію. Це свідчення того, що Росія може готувати теракт", — написав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Також "Телеграф" розповідав про те, скільки військових потрібно Росії, щоб вигнати ЗСУ з Курської області. В Україні вважають, що оборона регіону із нинішньою стратегією Володимира Путіна приречена на провал.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Михайло Подоляк назвав цілі операції ЗСУ у Курській області. Він наголосив, що російські території Україна захоплювати не планує.