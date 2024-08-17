Готовят провокации? В России заявили об угрозе "ядерного удара" от Украины, в МИД опровергли

Эпический бред пропагандистов довольно быстро набрал обороты – там и британские спецслужбы, и украинское ядерное оружие и что угодно

Российская пропаганда 16 августа распространила в информационном пространстве ряд провокационных заявлений о якобы подготовке Украиной ядерных ударов по России. Выглядит тревожно, поскольку российские оккупанты традиционно пытаются приписать Украине то, что планируют сделать сами.

Так, ряд российских пропагандистских СМИ 16 августа со ссылкой на "собственные источники" сообщили, что Вооруженные силы Украины якобы готовят ядерную атаку по Курской и, неожиданно, Запорожской атомным электростанциям. В качестве "проверенных источников" были названы собственные "военкоры", анонимы из "российского силового ведомства" и коллаборанты.

Эпический бред пропагандистов довольно быстро набрал обороты: так, "ядерную атаку" якобы курируют "спецслужбы Британии". Также, по версии пропаганды, в Сумы и Запорожье якобы прибыло большое количество представителей западных СМИ, а "боеголовки" якобы уже завезли в город Желтые Воды на Днепропетровщине.

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли российские заявления. Там заявили о "очередном всплеске безумной российской пропаганды" и напомнили, что в 2022 году оккупанты уже пытались распространить аналогичные фейки.

"Мы наблюдаем очередной всплеск сумасшедшей российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции. Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не намерена ни возможности совершать какие-либо подобные действия. Россия должна прекратить распространять опасную ложь. Когда Россия впервые распространила эту чушь в 2022 году, мы пригласили миссию МАГАТЭ, которая полностью опровергла эту ложь. С тех пор ничего не изменилось", — сообщил спикер МИД Георгий Тихий.

А вот в Центре противодействия дезинформации (ЦПИ) встревожены российскими заявлениями. Там считают, что российские кафиры готовят ядерную провокацию, в которой потом попытаются обвинить Украину.

"У них не сработал сценарий обвинить нас в терроризме и наступлении на Курскую АЭС, теперь они врут о "грязной бомбе" и нашей возможной провокации. Это свидетельство того, что Россия может готовить теракт", — написал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Также "Телеграф" рассказывал о том, сколько военных нужно России, чтобы изгнать ВСУ из Курской области. В Украине считают, что оборона региона с нынешней стратегией Владимира Путина обречена на провал.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Михаил Подоляк назвал целые операции ВСУ в Курской области. Он подчеркнул, что российские территории Украина захватывать не планирует.