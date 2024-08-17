Росіяни готові пожертвувати Курськом? Одна з цілей українського наступу на Курщині все ще недосяжна

Україна не може собі дозволити грати у війні за правилами, які встановила Росія

Російські окупанти, схоже, згодні ризикнути територіальними втратами в Курській області, де повним ходом йде наступ Збройних сил України, аби не послаблювати тиск на Донеччині. Таким чином, ціль перетягнути якнайбільше російських підрозділів на оборону Курська залишається недосяжною.

Про це пише видання Der Spiegel. Журналісти зазначають, що похід в Курську область – ризикована ставка для України: росіяни посилили тиск на Донеччині, водночас багато досвідчених та свіжих частин ЗСУ відправилися брати Курськ.

"З весни російські війська домоглися великих територіальних успіхів у напрямку міста Покровська. Напередодні голова адміністрації Покровська закликав до евакуації, заявивши, що ворог перебуває лише за десять кілометрів від околиці міста", – сказано у статті.

Російські окупанти вже захопили 80% населеного пункту Нью-Йорк. Також вони просуваються до Торецька, передові розвідувальні групи окупантів вже побували в околицях потерпаючого від обстрілів українського міста. Залишається тільки сподіватися, що в Курській області складеться така катастрофічна ситуація, що росіянам доведеться терміново перекидати війська під Курськ – інакше катастрофа на Донеччині триватиме.

З іншого баку, наступ на Курськ, кажуть експерти – це "сміливість відчаю". Україна не може собі дозволити грати у війні за правилами, які встановила Росія. До того ж наступ на Курську область надав українським армії та народу потужний моральний поштовх – те, чого так не вистачало.

До того ж, сказав виданню колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк, врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну доведеться перекидати війська з Донбасу, хоче він того, або ні. Кожен день, який українські війська проводять в Курській області, працює на ЗСУ. Українські війська захоплюють все більше території та все сильніше окопуються. Україна свого часу засвоїла гіркий та неприємний урок: зволікання ускладнює звільнення. Схоже, що той самий урок тепер чекає на росіян.

Тим часом росіяни намагаються кидати на Курський напрямок "солянку" зі своїх військових, але їх сил все одно замало, щоб вибити з цієї території ЗСУ. При цьому ворог збирає сили за іншими напрямками, щоб захистити цю область і це грає на руку Україні.

Доречі, моральне розкладення та паніка в РФ вже досягли того рівня, що росіянам по телевізору порадили змиритися із втратою територій у Курській області. Щобільше, не виключено, що доведеться віддати Україні усі прикордонні території.