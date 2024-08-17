Россияне всю ночь били по Украине "шахедами": взрывы раздавались в нескольких областях, есть прилет в Сумах (фото)

Атака продолжалась всю ночь

В ночь на субботу, 17 августа, россияне атаковали Украину с воздуха. Еще до начала новых суток они запустили "шахеды", активно работала наша ПВО, взрывы слышали в нескольких областях.

"Телеграф" рассказывает, что известно об атаке. Сначала вражеские беспилотники фиксировались в Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях. На Киевщине были слышны взрывы. В КОВА сообщили о работе ПВО.

Кроме того, этой ночью и рано утром гремели взрывы в Сумах. Первый, по сообщениям местных пабликов, прогремел после 2 часов ночи. Второй очень мощный взрыв в городе раздался вскоре после 6-и утра. Как пишут в сети жители города, было очень громко, к месту взрыва направились пожарные машины. Местные паблики пишут, что горит стоянка авто. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности российской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях.

Как сообщил глава Сумской МВА Алексей Дрозденко, есть попадание в районе проспекта Свободы. Пылает много автомобилей, много окон повреждено. На месте работают все соответствующие службы.

"Поиск пострадавших продолжается, сейчас один человек, которому оказана помощь. Развертывается оперативный штаб по ликвидации последствий", — написал он.

Также ночью были взрывы в Черкасской области. Как сообщали мониторинговые группы, в регионе также, вероятно, работала ПВО. Громко было и на Черниговщине, куда залетел российский беспилотник с территории Киевской области, по предварительным данным, там тоже работала ПВО.

Как сообщал "Телеграф", 16 августа в Днепре дважды за день во время воздушной тревоги прогремели мощные взрывы. После второго, который произошел после 16 часов, в небо поднялись столбы черного дыма.