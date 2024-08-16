У Києві та низці областей повітряна тривога: де пролунали вибухи
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У частині України оголошено повітряну тривогу. Вже відомо про перший вибух.
У моніторингових Telegram-канал зазначають, що російські окупанти запустили балістичні ракети. Загроза обстрілу зараз є із Ростовської області.
О 16.58 було повідомлено про вибух у Павлограді Дніпропетровської області.
Усіх просять перебувати у безпечних місцях до відповідного розпорядження.
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