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У Києві та низці областей повітряна тривога: де пролунали вибухи

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 16 серпня 2024, 19:05

У частині України оголошено повітряну тривогу. Вже відомо про перший вибух.

У моніторингових Telegram-канал зазначають, що російські окупанти запустили балістичні ракети. Загроза обстрілу зараз є із Ростовської області.

О 16.58 було повідомлено про вибух у Павлограді Дніпропетровської області.

Усіх просять перебувати у безпечних місцях до відповідного розпорядження.

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