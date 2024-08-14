В Одесі після оголошення тривоги пролунав вибух: повідомляється про приліт, оновлено (фото, відео)

Одеса зазнала обстрілу

В Одесі ввечері середи, 14 серпня, пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги. У деяких районах міста видно дим.

За даними спікера голови Одеської ОВА Сергія Братчука, місто зазнало удару балістичним озброєнням. За його словами, на місці вже працюють усі профільні служби, які пізніше дадуть коментар із цього приводу.

Він зазначив, що за попередньою інформацією, удару було завдано ракетою "Іскандер-М".

UPD: Росіяни поцілили по припортовій цивільній інфраструктурі Одеси. Було попранено водія зерновоза, якого доправили у лікарню у стані середньої важкості, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Наразі про руйнування та постраждалих інформації не надходило. Місцеві канали інформують, що вибух стався десь о 19.35, а ракети запускалися з території тимчасово окупованого Криму.

Звук вибуху також потрапив на відео одного з місцевих стримерів, судячи з його реакції, приліт стався десь неподалік людного місця.

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Як повідомлялося раніше, вдень 14 серпня в Запорізькій області під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух. У небі після цього була помітна біла хмара диму. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 15.42. О 16:02 моніторингові канали повідомили про пуск ракети у бік міста, а за 2 хвилини пролунав гучний вибух.