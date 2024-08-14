В Одессе после объявления тревоги прозвучал взрыв: сообщается о прилете (фото, видео)

Одесса подверглась обстрелу

В Одессе вечером среды, 14 августа, прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги. В некоторых районах города виден дым.

Согласно данным спикера главы Одесской ОВА Сергея Братчука, город подвергся удару баллистическим вооружением. По его словам, на месте уже работают все профильные службы, которые позже дадут комментарий по этому поводу.

Он отметил, что по предварительной информации, удар был нанесен ракетой "Искандер-М".

В настоящее время о разрушениях и пострадавших информации не поступало. Местные каналы информируют, что взрыв произошел где-то в 19:35, а ракеты запускались с территории временно оккупированного Крыма.

Звук взрыва также попал на видео одного из местных стримеров, судя по его реакции, прилет произошел где-то неподалеку от людного места.

Осторожно, на кадрах присутствует нецензурная лексика.

Как сообщалось ранее, днем 14 августа в Запорожской области во время воздушной тревоги прогремел мощный взрыв. В небе после этого было заметно белое облако дыма. Воздушную тревогу в регионе объявили в 15:42. В 16:02 мониторинговые каналы сообщили о пуске ракеты в сторону города, а спустя 2 минуты прозвучал громкий взрыв.