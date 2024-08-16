В Киеве и ряде областей воздушная тревога: где прогремели взрывы (обновлено)

Граждан просят находиться в укрытиях

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Уже известно о взрыве, который прогремел в Днепропетровской области.

Информация об этом была опубликована вечером 16 августа в мониторинговых Telegram-каналах. Там сообщили, что враг атакует баллистическими ракетами с территории Ростовской области.

"Угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению!", — сообщили в Воздушных силах.

Всех просят находиться в укрытиях до соответствующего распоряжения. В то же время было сообщено, что угроза обстрела сохраняется.

В 18:58 было сообщено, что в Павлограде Днепропетровской области раздался взрыв. Жителей предупредили, что угроза обстрела остается.

Спустя еще 15 минут паблики, отслеживающие ситуацию по обстрелам, сообщили о ракете, которая вновь летит в сторону Павлограда.

В 19:22 мониторинговые каналы проинформировали об отбое угрозы баллистики в сторону Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в пятницу, 16 августа, в Днепре была объявлена воздушная тревога. В городе раздалось несколько мощных взрывов. В местных пабликах появилась информация, что, как минимум, первый взрыв мог быть работой ПВО. Также, предварительно, российские оккупанты в ходе э той атаки обстреляли Днепр ракетами.