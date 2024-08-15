Тревогу не успели объявить? В Павлограде мощнейшие взрывы, над городом клубы дыма (фото)
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Жителей Павлограда просят оставаться в укрытиях до отбоя тревоги
В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы. В одном из районов города в небо поднимается огромный клуб дыма.
Фото с места происшествия делятся в сети. Сразу после взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога.
Информация о первом взрыве появилась в 12:07, а в 12:12 сообщили о повторном взрыве. По предварительным данным, враг мог атаковать Павлоград баллистикой, но информация требует официального подтверждения от военных или местных властей. До отбоя воздушной тревоги жителям региона советуют находиться в безопасных местах.
По состоянию на 12:30 никаких подробностей произошедшего не сообщалось. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, в сети утверждают, что в городе есть прилет.
Также "Телеграф" рассказывал о том, что 14 августа в Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги. Россия выпустила ракеты в сторону города.