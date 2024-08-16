В Киеве был слышен взрыв: столицу атакуют российские беспилотники

Информации о пострадавших или разрушении в столице, а также об ущербе – не поступало

В Киеве ночью 16 августа был слышен сильный взрыв. Предварительно, это была работа сил противовоздушной обороны по российскому ударному беспилотнику, пытавшемуся атаковать столицу с востока.

Информацию о взрывах сообщили мониторинговые каналы и воздушные силы. Также о взрывах написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", – сообщил он. Также об угрозе ударных БПЛА сообщили в Киевской городской военной администрации и призвали находиться в укрытиях.

Между тем, по данным мониторинговых каналов, российский беспилотник вышел за пределы столицы и улетел в сторону Гостомеля. Информации о пострадавших или разрушении в столице, а также об ущербе – не поступало.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве и Броварах раздались взрывы сразу после объявления тревоги. 5 августа, по словам мониторов, удары были нанесены северокорейскими ракетами KN-23 ("Кимскандеры").

Напомним, недавно в Сумах и Харькове прогремели мощные взрывы. Под удар оккупантов попала больница. По Харькову враг ударил ракетой "Искандер-М", попав в центр города в жилую застройку.