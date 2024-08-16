У Києві було чутно вибух: столицю атакують російські безпілотники

Інформації щодо постраждалих або руйнування у столиці, а також щодо збиття – не надходило

У Києві вночі 16 серпня було чутно сильний вибух. Попередньо, це була робота сил протиповітряної оборони по російському ударному безпілотнику, який намагався атакувати столицю зі сходу.

Інформацію про вибухи повідомили моніторингові канали та Повітряні сили. Також про вибухи написав мер Києва Віталій Кличко.

"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", – повідомив він. Також про загрозу ударних БПЛА повідомили у Київській міській військовій адміністрації та також закликали перебувати в укриттях.

Тим часом за даними моніторингових каналів, російський безпілотник вийшов за межі столиці та полетів у бік Гостомеля. Інформації щодо постраждалих або руйнування у столиці, а також щодо збиття – не надходило.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві та Броварах пролунали вибухи одразу після оголошення тривоги. 5 серпня, за словами моніторів, удари було завдано північнокорейськими ракетами KN-23 ("Кімскандери").

Нагадаємо, нещодавно у Сумах та Харкові пролунали потужні вибухи. Під удар окупантів потрапила лікарня. По Харкову ворог вдарив ракетою "Іскандер-М", влучивши у центрі міста в житлову забудову.