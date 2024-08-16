У Дніпрі пролунав вибух після оголошення тривоги: що відбувається

Ймовірно, працювала ППО

Близько 10:40 у п’ятницю, 16 серпня, у Дніпрі пролунав вибух. Це сталося під час повітряної тривоги.

Про вибух повідомив кореспондент "Телеграфу". Можливо, вибух – результат роботи ППО.

О 10:42 Повітряні сили України попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння в областях де оголошено тривогу, з південного-східного напрямку. Тривогу було оголошено по всій країні, крім західних областей. Станом на момент публікації небезпека тривала, жителів цих областей закликали перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Об 11:11 дали відбій повітряної тривоги.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві вночі 16 серпня було чутно сильний вибух. Це була робота сил протиповітряної оборони по російському ударному безпілотнику, який намагався атакувати столицю зі сходу.

Також ми розповідали, що 15 серпня потужні вибухи пролунали у Павлограді у Дніпропетровській області. В одному з районів міста після них в небо здійнявся величезний клуб диму. Тривогу в області було оголошено лише після вибухів.