"Шахеди" закінчилися? Україну вночі атакували невідомі дрони

Всі дрони було збито

У ніч проти 16 серпня російські окупанти в черговий раз атакували Україну. Ворог використовував невідомі безпілотні літальні апарати на кшталт "Шахеду". Також були задіяні балістичні ракети та дрони-"мопеди", які зазвичай запускають загарбники.

Про це повідомляє командувач Повітряних сил України Микола Олещук. За його словами, ударів було завдано трьома ракетами "Іскандер-М", трьома БПЛА типу "шахед".

Крім того, загарбники запустили Україною безпілотники невідомого типу. Вони летіли на нашу країну з Курської області.

"Внаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БПЛА збиті у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях", — сказав Олещук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в липні поточного року окупанти застосували два нові типи безпілотників у п’яти атаках по Україні. Як відомо, вони виготовлені з пінопласту та фанери. При цьому один із типів для передачі зображень оснащений камерою та SIM-карткою українського мобільного телефону.

Щоб напружити українську ППО, загарбники могли використати і так звані "гербери". Однак вони мають нюанс — вони не несуть вибухівку.