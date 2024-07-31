На відео з падінням дрону не "шахед"? Що кажуть військові та експерти

Думки фахівців розійшлися

Під час масованої атаки України безпілотниками, яку росіяни здійснили в ніч проти 31 липня, могли бути задіяні не лише "шахеди". Аби напружити українську ППО, окупанти могли запустити і так звані "гербери".

Таку думку висловив український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій на позивний Сергій Флеш. Відповідний допис він зробив у своєму Telegram, прокоментувавши відео падіння збитого БПЛА.

"Шахед так не горить і так повільно не падає. Такого відео падіння Шахеда в штопорі ніхто не бачив. Легка Гербера з фанери і пінопласту, вважаю саме так i горить, і падає", — написав Флеш.

Нашим журналістам вдалося зв’язатися з колишнім речником Повітряних сил ЗСУ Юрієм Ігнатом, який прокоментував інцидент. На його думку, виключати таку можливість не варто.

"Виключати застосування поруч з шахедами інших видів БПЛА звісно не можна, вони вже не раз це робили", — заявив Ігнат.

Водночас, спеціаліст по дронам Юрія Касьянов у коментарі нашому виданню зауважив, що лише по траекторії падіння важко визначити, який саме це був безпілотник.

"Необхідно вивчити деталі та уламки", — мовив Касьянов.

Такої ж думки дотримується й авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. У коментарі "Телеграфу" він так само зауважив, що необхідно проаналізувати деталі. Водночас, експерт запропонував порівняти відео падіння збитого безпілотника з падінням літака Ту-22.

"Порівняйте з тим, як падає важкий металевий Ту-22, закони аеродинаміки такі, що падати буде саме так", — заявив Храпчинський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розповідав про те, як у Росії впав Ту-22. При цьому українські моніторингові пабліки заявляли, що літак нібито міг бути збитий. Проте російське Міноборони стверджувало, що він упав сам.