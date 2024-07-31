На видео с падением дрона не "шахед"? Что говорят военные и эксперты

Мнения специалистов разошлись

Во время массированной атаки Украины беспилотниками, которую россияне совершили в ночь на 31 июля, могли быть задействованы не только "шахеды". Чтобы напрячь украинскую ПВО, оккупанты могли запустить и так называемые "герберы".

Такое мнение высказал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий по позывному Сергею Флешу. Соответствующее сообщение он сделал в своем Telegram, прокомментировав видео падения сбитого БПЛА.

"Шахед так не горит и так медленно не падает. Такого видео падения Шахеда в штопоре никто не видел. Легкая Гербера из фанеры и пенопласта, считаю именно так и горит, и падает", — написал Флэш.

Нашим журналистам удалось связаться с бывшим спикером Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом, который прокомментировал инцидент. По его мнению, исключать подобную возможность не стоит.

"Исключать применение рядом с шахедами других видов БПЛА, конечно, нельзя, они уже не раз это делали", — заявил Игнат.

В то же время специалист по дронам Юрия Касьянов в комментарии нашему изданию отметил, что только по траектории падения трудно определить, какой именно это был беспилотник.

"Необходимо изучить детали и обломки", — сказал Касьянов.

Такого же мнения придерживается и авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. В комментарии "Телеграфу" он также отметил, что необходимо проанализировать детали. В то же время эксперт предложил сравнить видео падение сбитого беспилотника с падением самолета Ту-22.

"Сравните с тем, как падает тяжелый металлический Ту-22, законы аэродинамики таковы, что падать будет именно так", — заявил Храпчинский.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, как в России упал Ту-22. При этом украинские мониторинговые паблики заявляли, что самолет якобы мог быть сбит. Однако российское Минобороны утверждало, что он упал сам.