В Киеве утром прогремели сильные взрывы: оккупанты атаковали столицу ракетами

Предварительно, россияне запустили баллистическую ракету по городу

В Киеве утром 20 августа сообщили о сильных взрывах. Предварительно, российские оккупанты попытались атаковать столицу баллистическими ракетами, по ним отработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщили мониторинговые каналы, информацию подтвердили столичные власти. В Воздушных силах призвали жителей столицы находиться в укрытиях.

"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь к укрытиям!", – говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Пока не сообщалось о разрушениях или пострадавших. Также неизвестно, чем именно российские оккупанты атаковали столицу – мониторинг высказывает предположение, что враг в очередной раз попытался ударить ракетой KN-23 производства Северной Кореи. Другие каналы предполагают, что это были крылатые ракеты.

"Доразведка по Киевщине. Ракетная опасность продолжается. Предварительно две крылатые ракеты были запущены из района Курской области в направлении Киевщины. Звуки вы слышали", – сообщил один из каналов.

Обновлено. Предварительно российские оккупанты запустили крылатые ракеты "Искандер-К" из окрестностей Курска. Ракеты были перехвачены и сбиты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 августа в окрестностях Киева и в Броварах раздалось несколько взрывов. Как выяснилось, российские захватчики запустили по городу ракеты. В мониторинговых каналах сообщили о работе ПВО.