МіГ, десяток бомбардувальників і не тільки: в Україні є загроза масованого обстрілу

Окрім ракетної загрози, існує також і можливість атаки "шахедів"

Ранок понеділка, 26 серпня, почався для більшості регіонів України із повітряної тривоги. До загрози атаки ударних безпілотників також додалася і загроза масованого ракетного удару, про підготовку до якого повідомляли напередодні Дня Незалежності. У повітряному просторі РФ зафіксовано до 11 бомбардувальників Ту-95.

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ в офіційному Telegram-каналі. Військові пообіцяли додаткове інформування у разі пусків крилатих ракет.

06:14 — "Миколаївський Ваньок" пише, що 4 носія ракет перебуває в морі: можливий залп до 24 Калібрів.

06:12 — моніторингові канали повідомляють про зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому "Саваслейка".

"Є загроза пуску ракет Х-47 "Кинджaл", — йдеться у повідомленні.

06:04 — у телеграм-каналі "Миколаївський Ваньок" повідомили, що у повітрі 11 бортів ТУ-95мс, пуски ракет поки не фіксували

"У морі 3 ракетоносія. У повітрі близько 55 "шахедів", — йдеться у повідомленні.

06:00 — у Києві та області чути потужні вибухи. Повідомлять столичні телеграм-канали.

"В повітряному просторі рф зафіксовано активність 11 бортів Ту-95МС!" — зазначили представники служби, підкресливши важливість прислухатися до попереджень у вигляді сигналів повітряної тривоги.

Зазначимо, що станом на 5:46 Київська та низка інших областей вже були "червоними". Окрім ракетної загрози, ще з ночі підрозділи ППО по всій Україні полюють на "шахедів". Також низка ударних безпілотників була помічена в Чорному морі, повідомляли інші моніторингові канали.

Тривога в Україні станом на 5:46 28 серпня 2024

Слід додати, що також в морській акваторії зафіксували активність ворожих ракетоносіїв. За даними Telegram-ресурсу "Николаевский Ванек", серед них щонайменше один — підводний човен.

"Телеграф" продовжує моніторити ситуацію та повідомлятиме про ймовірні додаткові загрози. Не ігноруйте сигнали повітряних тривог та знаходьтеся в безпечних місцях!

Нагадаємо, що одна із попередніх масованих ракетних атак Росії відбулася два тижні тому, 11 серпня. Вибухи чули у різних областях України, на жаль, відомо про загиблу дитину.

Серед усього іншого ворог застосовував для удару корейські ракети KN-23.