Масована нічна атака: РФ запустила по Україні північнокорейські ракети KN-23, чим вони небезпечні

Балістичні ракети становлять серйозну загрозу

У ніч проти 11 серпня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними БПЛА типу "Шахед" та балістичними ракетами. Проте Сили оборони збили 53 з 57 ворожих дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Він наголосив, що ворог атакував Україну 4-ма балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області та 57-ма ударними БпЛА типу "Шахед" із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

За словами командувача, в результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 53 ворожі БпЛА. Ворожі БПЛА були збиті в Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

"Стосовно російських ударів північнокорейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню. Бережіть себе та своїх рідних. Дякую усім захисникам неба за професійну бойову роботу! Разом – до перемоги", — зазначив Олещук.

Що відомо про ракети KN-23

Північнокорейські ракети KN-23, ще відомі під назвою "Кімскандери", що є грою слів від "Іскандери Кіма". Це балістична ракета малої дальності. Вона має довжину 7,5 м, діаметр 0,95 м та вагу від 3 415 кг.

При запуску вона летить по квазібалістичній траєкторії та має максимальну дальність польоту 690 км. Бойова частина може бути звичайна: унітарна, чи касетна, чи ядерна. За оцінками, її вага не перевищує 500 кг.

KN-23 зовні дуже схожа на російський "Іскандер-М". Через це експерти припускають, що КНДР розробляла її з залученням інженерів та технологій із РФ.

KN-23, які отримувала Росія, мають фугасну бойову частину з потужністю до 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті та з дальністю польоту до 650 кілометрів. В Офісі генпрокурора у травні говорили, що українським фахівцям вдалося дослідити уламки 21 із 50 "Кімскандерів", випущених по Україні. При цьому попередньо встановлено, що приблизно половина ракет цього типу після запуску втратила траєкторію польоту і, швидше за все, вибухнула в повітрі.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Україні 11 серпня на Київщині загинув 35-річний чоловік зі своїм 4-річним сином. Їхні тіла знайшли під завалами одного з пошкоджених від обстрілу будинків.