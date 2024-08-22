Росія готує масовану ракетну атаку? Ігнат розповів, як покращилася українська ППО

Передача Україні нових зразків зброї відбувається таємно

Збройні сили України продовжують отримувати новітнє західне озброєння, зокрема системи ППО, які одразу стають на захист українського неба. На тлі повідомлень про можливу масовану ракетну атаку на Україну, про яку, зокрема, повідомило посольство США, воєнний кореспондент Міноборони, а раніше речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів про те, як поступово покращується арсенал ЗСУ.

Коментар надав у телефонній розмові виданню "Телеграф". Ексречник Повітряних сил України зазначив, що завдяки надходженню західної зброї, Україна поступово виводить з обігу старі радянські зразки. Натомість, на чергування стають системи "Patriot" та "IRIS-T". Військовослужбовці проходять навчання та стають на захист українського неба.

Водночас, за словами Ігната, передача Україні нових зразків зброї відбувається таємно, про це не повідомляється у ЗМІ. Інформація не виходить за межі військових відомств навіть тоді, коли необхідно заспокоїти громадськість.

Це робиться для того, аби недопустити витік інформації, якою обов’язково скористується ворог. Росіяни моніторять інформацію про збиття своїх ракет та відстежують будь-які повідомлення, щоб скоригувати наступні атаки і зрозуміти де і чим були збиті попередні ракети чи дрони.

Як стверджує Ігнат, нині Повітряним силам України бракне не нових систем ППО, а саме боєприпасів для них. Так, якщо росіяни запускають свої безпілотники на великій висоті, збити їх можна тільки ракетами.

Кулемети великого калібру, якими, зазвичай, користуються мобільні групи ППО, б’ють на 1-2 км вгору. Ручні ПЗРК більш дальнобійні, проте у них є певні нюанси з захопленням та відстежуванням цілі. Власне тому, найбільш ефективними залишаються зенітно-ракетні комплекси типу "Patriot" чи "IRIS-T".

Розповів воєнний кореспондент і про нові ворожі БПЛА "Гербера". Це дешеві російські дрони, які ворог запускає, в першу чергу, для виснаження української ППО. Відрізнити їх від ворожих дронів-камікадзе майже неможливо, а тому силам ППО доводиться збивати геть усі цілі, не міркуючи над тим фальшивка це чи реальний дрон-камікадзе.

Щодо повідомлень про масовану ракетну атаку, яку РФ нібито готує на день Незалежності України або в переддень свята — нагадаємо, російські терористи чи не щодня обстрілюють Україну.

Так, раніше "Телеграф" розповідав про те, що 21 серпня, росіяни здійснили по Україні черговий масований повітряний удар. Застосували кілька ракет та 69 шахедів. У вівторок, 20 серпня, в Києві також пролунала серія вибухів. Росія атакувала столицю балістичними ракетами, по яких відпрацювала протиповітряна оборона.