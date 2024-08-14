Наймасштабніша атака за всю історію: СБУ і Сили оборони уночі відпрацювали по чотирьох російських летовищах (відео)

Операція була спланована

У середу, 14 серпня, вночі далекобійні дрони Служби безпеки України та Сил оборони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю історію війни. Вибухи лунали на летовищах Воронежа, Курська, Саваслейка та Борісоглебська.

Джерела "Телеграфу" розповіли, що це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.

Російські воєнкори в соцмережах вже скиглять, що удар був результативним, і що ППО не змогла захистити ці об‘єкти. Місцеві пабліки писали про 10 вибухів тільки на Саваслєйці, звідки регулярно злітають МіГи, які тероризують всю Україну повітряними тривогами.

"СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну складову російської воєнної машини. Саме літаки поки що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим "пташкам", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше ми вже писали, що на російському аеродромі "Саваслейка" у Нижегородській області супутники NASA зафіксували пожежі після атаки українських дронів. "Телеграф" розповідав, що відомо про аеродром "Саваслейка", який могли атакувати безпілотники.