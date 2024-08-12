Бійці ГУР встановили прапор України на тимчасово окупованій Кінбурнській косі: подробиці операції (відео)

У відомстві поки не розкривають деталей

У понеділок, 12 серпня, стало відомо, що бійці Головного управління розвідки Міноборони підняли прапор України на Кінбурнській косі. Це вдалось зробити під час рейду на косу.

Про це свідчить опубліковане у Мережі відео у понеділок, 12 серпня, пише DeepState. Аналітики зазначили, що це не означає деокупацію території.

Відео з українським прапором на косі опублікував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

9 серпня у ГУР повідомили про рейд на Кінбурнську косу, під час якого бійці розвідки знищили шість одиниць броньованої техніки окупантів і ліквідували близько трьох десятків загарбників.

Зазначимо, що Кінбурнська коса розташована в Миколаївському районі Миколаївської області, за 4,0−7,5 км від Очакова. Вона є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.

У березні 2022 року російські війська окупували косу. Вона залишається єдиною частиною Миколаївської області, яка контролюється РФ.

Раніше "Телеграф" писав, скільки відсотків Курської області вже звільнили ЗСУ.