Знищили озброєння та скоротили кількість окупантів: ГУР здійснило наліт на Тендрівську косу (відео)

Точна кількість втрат ворога уточнюється

У вівторок, 6 серпня спецназівці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР МО України провели операцію у північній частині Чорного моря. Вони здійснили результативний наліт на Тендрівську косу.

"Вночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян", — повідомили у ГУР.

Крім того, росіяни зазнали втрат і в особовому складі. Точна кількість втрат ворога уточнюється.

"Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну її частину, військові розвідники відійшли без втрат", — додали в управлінні розвідки.

У ГУР зазначили, що це вже не перша успішна операція спецназівців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Це лише частина масштабного плану, його реалізація триває.

Тендрівська коса – це вузький острів завдовжки близько 65 км і завширшки до 1,8 км. Коса розташована в північній частині Чорного моря, неподалік українського Криму та окупована росіянами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за добу 6 серпня ворогові вдалося просунутися. Територіальні успіхи у росіян є на Донеччині.