Уничтожили вооружение и сократили количество оккупантов: ГУР совершило налет на Тендровскую косу (видео)

Точное количество потерь врага уточняется

Во вторник, 6 августа спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР МО Украины провели операцию в северной части Черного моря. Они совершили результативный налет на Тендровскую косу.

"Ночью десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян", — сообщили в ГУР.

Кроме того, россияне понесли потери и в личном составе. Точное количество их потерь уточняется.

"Выполнив поставленную задачу, в том числе и секретную ее часть, военные разведчики отошли без потерь", — добавили в управлении разведки.

В ГУР отметили, что это уже не первая успешная операция спецназовцев ГУР на оккупированной россиянами Тендровской косе. Это — только часть масштабного плана, его реализация продолжается.

Тендровская коса — это узкий остров длиной около 65 км и шириной до 1,8 км. Коса расположена в северной части Черного моря, недалеко от украинского Крыма и оккупирована россиянами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за сутки 6 августа врагу удалось продвинуться. Территориальные успехи у россиян есть в Донецкой области.