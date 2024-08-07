Идут ожесточенные бои: где враг смог продвинуться, что происходит на фронте (карта)

Россияне всеми силами давят на поле боя

Идет 896-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 6 августа врагу удалось продвинуться. Территориальные успехи у россиян есть в Донецкой области, уточнена ситуация в Харьковской.

Как сообщили аналитики deepstate, россияне продвинулись возле Никольского в Нью-Йорке и Желанном в Донецкой области. Уточнена линия столкновения в Глубоком на Харьковщине.

Аналитики отметили, что в целях безопасности личного состава Сил Обороны, информация о ситуации в приграничных районах пока не будет обновляться. Они подчеркнули, что владеют ею, но обнародуют, когда придет время.

"Мы внимательно следим за происходящим там, держим связь с частью подразделений и будем подавать информацию максимально точно и честно, но тогда, когда придет время. Каждый чувствует себя стратегом — это нормально, но сейчас нужно не мешать ребятам и военному руководству принимать решения, от которых зависит судьба каждого", — сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ ночью 6 августа сообщили, что за сутки россияне 14 раз атаковали украинские войска у Торецка, Нью-Йорка и Северного. На Покровском направлении, с начала суток до момента публикации сводки, шел 31 бой в районе населенных пунктов Александровка, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Веселое, Ивановка, Желанное, Камышевка, Скучное, Яснобродовка и Карловка.

"По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 235 оккупантов, 101 из них — безвозвратно. Также уничтожены семь блиндажей, 10 БПЛА разных видов и четыре единицы автотранспорта. Кроме этого, поврежден наземный дрон, девять артиллерийских систем и четыре единицы автотранспорта", — отметили в Генштабе.

Как сообщал "Телеграф", в городе Курчатов Курской области поздно вечером 6 августа начали греметь мощные взрывы. Звуки преимущественно доносились из района, где расположена Курская атомная электростанция: сам Курчатов – фактически город-спутник АЭС.