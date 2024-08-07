Ідуть запеклі бої: де ворог зміг просунутися, що відбувається на фронті (карта)

Росіяни всіма силами тиснуть на поле бою

Триває 896-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 6 серпня ворогові вдалося просунутися. Територіальні успіхи у росіян є на Донеччині, уточнено ситуацію в Харківській.

Як повідомили аналітики deepstate, росіяни просунулися біля Микільського в Нью-Йорку та Желанному на Донеччині. Уточнено лінію зіткнення у Глибокому на Харківщині.

Аналітики зазначили, що з метою безпеки особового складу Сил Оборони інформація про ситуацію в прикордонних районах поки не оновлюватиметься. Вони наголосили, що володіють нею, але оприлюднять, коли настане час.

"Ми уважно слідкуємо за подіями там, тримаємо зв'язок з частиною підрозділів і будемо подавати інформацію максимально точно та чесно, але тоді, коли прийде час. Кожен відчуває себе стратегом — це нормально, але зараз треба не заважати хлопцям та військовому керівництву приймати рішення від яких залежить доля кожного", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ вночі 6 серпня повідомили, що за добу росіяни 14 разів атакували українські війська у Торецька, Нью-Йорка та Північного. На Покровському напрямку, з початку доби до моменту публікації зведення, тривав 31 бій у районі населених пунктів Олександрівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Веселе, Іванівка, Желанне, Камишівка, Скучне, Яснобродівка та Карлівка.

"За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 235 окупантів, 101 з них — безповоротно. Також знищено сім бліндажів, 10 БПЛА різних видів та чотири одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено наземний дрон, дев’ять артилерійських систем та чотири одиниці автотранспорту", — Зазначили в Генштабі.

Як повідомляв "Телеграф", у місті Курчатів Курської області пізно ввечері 6 серпня почали лунати потужні вибухи. Звуки переважно долинали з району, де розташована Курська атомна електростанція: сам Курчатов – фактично місто-супутник АЕС.