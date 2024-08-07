Враг провел ротацию боевых кораблей в Черном море: есть ли какие-то угрозы для Украины

Российский флот осторожен и не высовывается, но это не значит, что он больше не представляет опасности

Российские оккупанты провели ротацию боевых кораблей в акватории Черного моря. По состоянию на вечер 6 августа там находилась только одна подлодка российского флота, которая способна нести ракеты.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Национального телемарафона. По его словам, подлодка, которую россияне вывели в акваторию Черного моря, больше создает там эффект присутствия, чем готова к применению.

"Что касается Черного моря, то там произошла ротация. Подлодка, которая раньше находилась в акватории Черного моря, вернулась в пункт базирования в Новороссийск и ее заменила аналогичная подлодка, того же проекта — 636-го, и она сейчас находится на дежурстве. То есть, в акватории Черного подводного моря остается одна такая подлодка", — отметил Плетенчук.

С акватории Азовского моря сейчас не наблюдается весомых угроз. После того, как Силы обороны удачно поразили ряд объектов вокруг Азовского моря, россияне сделали выводы и оставили акваторию, которую раньше расценивали как безопасную для себя.

"Выводы эти базируются на том, что ВМС, например, смогли уничтожить склады дронов в Ейске, смогли поразить паром в порту Кавказ. Другие составляющие Сил обороны так же посильно приобщаются к подобным атакам, поэтому Азов сейчас фактически освобожден от россиян, если можно так сказать, если брать корабельную составляющую. Побережье, к сожалению, остается до сих пор в российской оккупации", – сказал Плетенчук.

Однако российский флот не разгромлен и по-прежнему представляет угрозу. Основной элемент опасности там – это корабли-носители крылатых ракет, которых оккупанты в составе флота все еще имеют восемь единиц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что впервые украинские воины повредили подлодку "Ростов-на-Дону" 13 сентября 2023 года. Тогда по морскому заводу им. Орджоникидзе в Севастополе ударили ракетами Storm Shadow.

3 августа 2024 года был нанесен удар по этой же подлодке во временно оккупированном Крыму. Кроме того, были существенно повреждены четыре пусковые установки С-400. Известно, что субмарина полностью затонула.

"Ростов-на-Дону" был спущен на воду в 2014 году и предназначался для запуска именно крылатых ракет. При этом во время войны в Сирии эта подлодка смогла выполнить запуск "Калибра" не поднимаясь на поверхность.