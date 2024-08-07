"Нам це вигідно": експерт вказав на три плюси бойових дій на Курщині для України

Це полегшить ситуацію для Сумщини

З 6 серпня раптово загострилася ситуація у прикордонній Курській області. Росіяни заявляють, що туди, нібито, прорвалися ЗСУ, проте інформації хто саме там діє, немає. При цьому рейди російських добровольців, які б дестабілізували ситуацію на Курщині, були б вигідні для України.

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що в інтересах України, щоб бойові дії на територію РФ переносили саме російські повстанці, які й раніше влаштовували рейди в прикордонних областях, сказав він "РБК-Україна". В цьому випадку, йтися буде про внутрішні проблеми РФ, а Україна отримає від цього вигоду.

"Всі абсолютно громади Сумської області, які межують з кордоном РФ, обстрілюються. Там постійно ведуться артилерійські обстріли. Більше того в 5-кілометровій зоні відселені якісь міста. Звісно, жителі там залишилися, але більша кількість відселена. До того ж по Сумах прилітають бомби тощо. Тому нам це вигідно, якщо бойові дії будуть на території 5-10 км від кордону України", — пояснив Нарожний.

На його думку, такий розвиток подій дасть жителям прикордоння "дихати набагато вільніше", обстрілів стане на порядок менше. Крім того, бойові дії у прикордонній зоні з боку РФ мінімізують спроби росіян наступати, а також позитивно позначаться на діяльність їх ДРГ.

"Бо їм потрібно буде пройти через "сіру" зону, а це набагато важче. Тобто це в будь-якому випадку убезпечить прикордонні українські населені пункти", — резюмував експерт.

Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері 6 серпня пролунали вибухи у місті Курчатов Курської області. Їх чули в районі Курської атомної електростанції.