Бойцы ГУР установили флаг Украины на временно оккупированной Кинбурнской косе: подробности операции (видео)

В ведомстве пока не раскрывают деталей

В понедельник, 12 августа, стало известно, что бойцы Главного управления разведки Минобороны подняли флаг Украины на Кинбурнской косе. Это удалось сделать во время рейда на косу.

Об этом свидетельствует опубликованное в Сети видео в понедельник, 12 августа, пишет DeepState. Аналитики отметили, что это не означает деоккупацию территории.

Видео с украинским флагом на косе опубликовал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

9 августа в ГУР сообщили о рейде на Кинбурнскую косу, во время которого бойцы разведки уничтожили шесть единиц бронированной техники оккупантов и ликвидировали около трех десятков захватчиков.

Отметим, что Кинбурнская коса расположена в Николаевском районе Николаевской области, в 4,0-7,5 км от Очакова. Она является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана.

В марте 2022 года русские войска оккупировали косу. Она остается единственной частью Николаевской области, контролируемой РФ.

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