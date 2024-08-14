Самая масштабная атака за всю историю: СБУ и Силы обороны ночью отработали по четырем российским аэропортам (видео)

Операция была спланированная

В среду, 14 августа, ночью дальнобойные дроны Службы безопасности Украины и Сил обороны совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за всю историю войны. Взрывы раздавались на аэродромах Воронежа, Курска, Саваслейка и Борисоглебска.

Источники "Телеграфа" рассказали, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и городам.

Российские военкоры в соцсетях уже скулят, что удар был результативным и что ПВО не смогла защитить эти объекты. Местные паблики писали о 10 взрывах только на Саваслейке, откуда регулярно взлетают МиГи, терроризирующие всю Украину воздушными тревогами.

"СБУ продолжает методично ослаблять авиационную составляющую российской военной машины. Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим "птичкам", — сообщил информированный источник в СБУ.

Ранее мы уже писали, что на российском аэродроме "Саваслейка" в Нижегородской области спутники NASA зафиксировали пожары после атаки украинских дронов. "Телеграф" рассказывал, что известно об аэродроме "Саваслейка", который могли атаковать беспилотники.