"Все говорят ноябрь, но...": полковник СБУ объяснил, как долго еще продлится наступление РФ на фронте

На ход событий на фронте влияют наши ресурсы

Российская армия уже несколько месяцев проводит активные наступательные действия, что особенно ощутимо на Покровском направлении. Но многих интересует, сколько еще оккупанты смогут продолжать такие бои и от чего это зависит?

Ответы на эти вопросы дал народный депутат от фракции "Голос", полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко в интервью "Украинской правде".

По его словам, успех оккупантов на фронте и скорость их продвижения зависит от многих факторов, в частности, и от наших ресурсов.

"Понимаете, что нам дают ресурсы каждый месяц, каждую неделю. Мы сейчас на большой процент зависим от наших партнеров, от боеприпасов. Мы определенное количество своего производим, но этого совсем недостаточно", — говорит Костенко.

Он отметил, что если партнеры будут давать в достаточном количестве, хотя бы эти 50% вооружения, Вооруженные силы Украины будут постепенно сбивать наступательный потенциал захватчиков.

"На сколько этого хватит – трудно сказать. Будет зависеть от того, какой интенсивности боевые действия будут идти", – добавляет полковник СБУ.

Костенко отметил, что также на атаки оккупантов на фронте могут повлиять выборы в США, поэтому все ожидают ноября. В то же время, президентские выборы в Штатах будут иметь непредсказуемые последствия для Украины, ведь любые прогнозы сейчас неточные и размытые.

"Возможно, все так и продолжится. Возможно, там действительно будут пытаться нас сдержать и посадить за стол переговоров. Никто этого сейчас не знает. Этого не знает Путин, этого не знает Зеленский, этого не знают даже те кандидаты, которые сейчас собираются баллотироваться в Соединенных Штатах», — отмечает нардеп.

По его словам, кандидаты в президенты США не знают, как отреагирует мир на их победу или проигрыш, в частности Китай и диктатор Владимир Путин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Ставке сообщил президенту Владимиру Зеленскому, сколько территории РФ под контролем Украины.