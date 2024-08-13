"Всі кажуть листопад, але...": полковник СБУ пояснив, як довго ще триватиме наступ РФ на фронті

На хід подій на фронті впливають наші ресурси

Російська армія вже кілька місяців проводить активні наступальні дії, що особливо відчутно на Покровському напрямку. Але багатьох цікавить, скільки ще окупанти зможуть продовжувати такі бої та від чого це залежить?

Відповіді на ці питання дав народний депутат від фракції "Голос", полковник Служби безпеки України (СБУ) Роман Костенко в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, успіх окупантів на фронті і швидкість їх просування залежить від багатьох факторів, зокрема, і від наших ресурсів.

"Розумієте, що нам дають ресурси кожного місяця, кожного тижня. Ми зараз на великий відсоток залежимо від наших партнерів, від боєприпасів. Ми певну кількість свого виробляємо, але цього геть не достатньо", — каже Костенко.

Він наголосив, якщо партнери даватимуть в достатній кількості, хоча б ці 50% озброєння, Збройні сили України поступово збиватимуть наступальний потенціал загарбників.

"На скільки цього вистачить – важко сказати. Буде залежати від того, якої інтенсивності бойові дії будуть іти", — додає полковник СБУ.

Костенко зауважив, що також на атаки окупантів на фронті можуть вплинути вибори в США, тому наразі всі очікують листопада. Водночас президентські вибори у Штатах матимуть непередбачувані наслідки для України, адже будь-які прогнози зараз неточні і розмиті.

"Можливо, все так і продовжиться. Можливо, там справді будуть намагатися нас стримати і посадити за стіл перемовин. Ніхто цього зараз не знає. Цього не знає Путін, цього не знає Зеленський, цього не знають навіть ті кандидати, які зараз збираються балотуватись у Сполучених Штатах", — наголошує нардеп.

За його словами, кандидати у президенти США не знають як відреагує світ на їх перемогу чи програш, зокрема Китай та диктатор Володимир Путін.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці повідомив президенту Володимиру Зеленському, скільки території РФ під контролем України.