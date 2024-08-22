РФ готується до масштабного ракетного удару по Україні: тривожне повідомлення посольства США

Людей закликають під час повітряних тривог перебувати в укриттях

Напередодні Дня Незалежности може статись масована атака Росії на Україну. Держдепартамент США має інформацію, що окупанти нарощують зусилля для удару по цивільній інфраструктурі та урядовим об'єктам.

Про це повідомляє посольства США в Україні.

"Протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України у зв'язку з Днем Незалежності України 24 серпня", — йдеться у повідомлені.

У посольстві раніше наголошували, що російські удари по Україні становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури. Саме тому громадян США закликали залишити територію України. Робити це рекомендують приватним наземним транспортом, якщо це безпечно.

Якщо змогу покинути Україну немає у посольстві радять не нехтувати повітряними тривогами і завжди спускатись в укриття.

Нагадаємо, що 22 серпня зранку в Києві пролунала серія вибухів. Росія атакувала столицю балістичними ракетами, по яких відпрацювала протиповітряна оборона.

Також 19 серпня під час ворожої атаки близько третьої ночі ворожий дрон влучив у промисловий об’єкт в одному з мікрорайонів на околиці Тернополя. Розпочалась пожежа паливно-мастильних резервуарів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії атаковано черговий аеродром. На вибухи скаржились у Волгоградській області.